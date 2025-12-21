Banca Mediolanum festeggia un 2025 record

Banca Mediolanum chiude il 2025 con risultati record, riflettendo un percorso di sviluppo costante. I dati evidenziano un incremento significativo, mentre le parole aiutano a comprendere la strategia e la visione che guidano questa crescita. È un momento di confronto e di analisi delle sfide e delle opportunità future. Banca Mediolanum festeggia un 2025 record, dall’inviato MERANO (Bolzano) I numeri raccontano una crescita, ma sono le parole a spiegare una visione.

dall'inviato MERANO (Bolzano) I numeri raccontano una crescita, ma sono le parole a spiegare una visione. A Merano, dove dal 17 al 19 dicembre si è svolto il tradizionale appuntamento annuale di Banca Mediolanum, il bilancio di un 2025 da record si è intrecciato con una riflessione più ampia su come cambierà il modo di fare banca nei prossimi anni. Un confronto che ha messo al centro l'innovazione, la fiducia dei clienti e il ruolo sempre più strategico delle persone. L'evento ha riunito il top management e i manager apicali della rete dei Family Banker in un momento chiave dell'anno, quello in cui si tirano le somme e si fissano le priorità future.

