Dazi Usa e mercati emergenti il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi | L' export italiano non si ferma

Il vicepremier Tajani ha confermato che, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni con i mercati emergenti, l’export italiano resta forte. Durante un incontro con gli imprenditori di Forlì, ha spiegato che le nuove politiche diplomatiche puntano a supportare le imprese nelle sfide internazionali. Tajani ha ricordato che la riforma del Ministero degli Esteri, attiva dal 2026, mira a rafforzare la presenza italiana all’estero. La discussione si è concentrata sulla crescita delle esportazioni.

“La riforma del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale operativa dall'1 gennaio 2026 ha trasformato la diplomazia italiana in un motore a forte trazione economica con l'obiettivo di sostenere le imprese italiane nei percorsi di internazionalizzazione e favorire l'export dei nostri prodotti all'estero”. Queste le parole del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani che venerdì sera – in Camera di Commercio a Forlì – ha incontrato una platea di imprenditori e rappresentanti di associazioni di categoria, a conclusione di una giornata di incontri istituzionali e di partito, accolto in Romagna da Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dazi Usa, Tajani: Citare fatti e non parole, export italiano in crescita – Il videoIl ministro Tajani sottolinea l'importanza di basare il dibattito sui fatti concreti riguardo ai dazi statunitensi.

I dazi non fermano l’Italia: export verso gli Usa in crescitaNonostante i dazi americani, l’Italia continua a registrare una crescita nelle esportazioni verso gli Stati Uniti.

