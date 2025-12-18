Puntare sui mercati emergenti e avviare nuovi percorsi di crescita

Per favorire una crescita sostenibile, è fondamentale puntare sui mercati emergenti e esplorare nuove rotte commerciali. L’export toscano, attualmente concentrato su mercati maturi come Stati Uniti, Francia e Germania, può beneficiare di strategie innovative per diversificare e rafforzare la propria presenza internazionale. Sfruttare le opportunità offerte dai mercati in espansione rappresenta una leva strategica per consolidare il ruolo della regione nel panorama globale.

© Lanazione.it - "Puntare sui mercati emergenti e avviare nuovi percorsi di crescita" FIRENZE "La struttura dell’export toscano è oggi principalmente orientata verso mercati maturi – in particolare Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna a cui si aggiunge la Turchia che nel 2024 ha fatto registrare un eccezionale aumento dell’export toscano – che assorbono la parte prevalente dei flussi commerciali. Proprio questa concentrazione rende però sempre più importante aprirsi ai mercati emergenti, per aumentare la resilienza dell’export e costruire traiettorie di crescita più equilibrate e durature". Lo spiegano i responsabili di Sace, che intende continuare a sostenere le filiere esportatrici italiane puntando su tre direttrici principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Mercati emergenti per luxury-brand maschili: dove puntare nel 2026? Leggi anche: Mercati emergenti del lusso maschile: dove puntare nel 2026. Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. PGIM spiega il vantaggio quantitativo nell’investimento nei mercati emergenti. "Puntare sui mercati emergenti e avviare nuovi percorsi di crescita" - "La struttura dell’export toscano è oggi principalmente orientata verso mercati maturi – in particolare Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna a cui si aggiunge la Turchia che nel 2024 ... lanazione.it

Mercati emergenti e materie prime: le dinamiche che segneranno il 2026 secondo GAM - Per Tomei, “probabilmente assisteremo a un continuo decoupling dei mercati emergenti nel nuovo anno. bluerating.com

Dazi. Capobianco (Conflavoro): “Preoccupa escalation dello scontro commerciale. Puntare su negoziato e aprire a mercati emergenti” - “L’entrata in vigore dei dazi al 30% sulle merci europee esportate negli Stati Uniti, prevista per il 1° agosto desta forte preoccupazione. affaritaliani.it

Il settore nautico deve puntare ai nuovi mercati: è un momento di cambiamenti, molto dinamico per le aziende che accettano il rischio. Noi abbiamo bisogno di presidiare tutte quelle aree che si stanno sviluppando, altrimenti lo faranno industrie nautiche di altri x.com

Il settore nautico deve puntare ai nuovi mercati: credo sia un momento di cambiamento, molto dinamico per le aziende che accettano il rischio in un mondo che cambia. Noi abbiamo bisogno di presidiare tutte quelle aree che si stanno sviluppando, altrimenti l - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.