puntare sui mercati emergenti e avviare nuovi percorsi di crescita

Per favorire una crescita sostenibile, è fondamentale puntare sui mercati emergenti e esplorare nuove rotte commerciali. L’export toscano, attualmente concentrato su mercati maturi come Stati Uniti, Francia e Germania, può beneficiare di strategie innovative per diversificare e rafforzare la propria presenza internazionale. Sfruttare le opportunità offerte dai mercati in espansione rappresenta una leva strategica per consolidare il ruolo della regione nel panorama globale.

FIRENZE "La struttura dell'export toscano è oggi principalmente orientata verso mercati maturi – in particolare Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna a cui si aggiunge la Turchia che nel 2024 ha fatto registrare un eccezionale aumento dell'export toscano – che assorbono la parte prevalente dei flussi commerciali. Proprio questa concentrazione rende però sempre più importante aprirsi ai mercati emergenti, per aumentare la resilienza dell'export e costruire traiettorie di crescita più equilibrate e durature". Lo spiegano i responsabili di Sace, che intende continuare a sostenere le filiere esportatrici italiane puntando su tre direttrici principali.

