Palladino | La sconfitta con l’Athletic ci ha fatto davvero male ma siamo maturati

L’Atalanta torna al successo dopo due risultati negativi, battendo il Parma 4-0 a Bergamo. La partita ha mostrato un team in crescita, capace di esprimere un calcio brillante e di trovare i gol nei momenti chiave. La vittoria rappresenta una risposta alle recenti difficoltà e dimostra la maturità raggiunta dalla squadra, anche in seguito alla delusione subita contro l’Athletic Club.

Bergamo. L’Atalanta ritrova la vittoria dopo due passi falsi consecutivi a Pisa e contro l’Athletic Club, battendo 4-0 il Parma in un pomeriggio di festa, di gioco brillante e anche di gol, arrivati a pioggia e sempre nei momenti importanti di una partita che ha fatto dimenticare le recenti difficoltà. Raffaele Palladino nel post partita elogia proprio quest’aspetto mentale dei suoi, capaci di reagire “da uomini” e mettersi alle spalle un contraccolpo psicologico non indifferente dopo la rimonta dei baschi a Bergamo. leggi anche. 22ª giornata serie a L’Atalanta torna alla vittoria: poker al Parma per mettere pressione in zona Champions.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Palladino commenta la sconfitta contro l’Inter: «Giocato bene nel secondo tempo, ma ci sono mancati i dettagli»Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta contro l’Inter, osservando che la squadra ha giocato bene nel secondo tempo, ma sono mancati alcuni dettagli decisivi.

Palladino: La sconfitta con l’Athletic ci ha fatto davvero male, ma siamo maturatiIl tecnico tira le somme dopo il 4-0 rifilato al Parma: Anche nei momenti difficili abbiamo lavorato come una squadra. Il contraccolpo è stato forte: altri l'avrebbero subito di più. Abbiamo dato una ... bergamonews.it

