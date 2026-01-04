All'inizio del 2026, il Messina affronta una sconfitta pesante contro l'Athletic Club Palermo, che si impone per 4-0 nella prima giornata di ritorno del campionato di serie D girone I. La partita segna un avvio difficile per i giallorossi, evidenziando le sfide da affrontare nel proseguo della stagione.

E’ cominciato male il 2026 del Messina, caduto sotto i colpi dell’Athletic Club Palermo, che si è imposto in casa per 4 a 0 nella 1^ giornata di ritorno del campionato di serie D (girone I). Inizio veemente dei locali, che provano più volte a sbloccare il risultato. Sono, però, i giallorossi ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina travolto dall’Athletic Club Palermo, inizia male il 2026 giallorosso

Leggi anche: Il 2026 dell'Athletic Palermo parte col botto: il Velodromo apre le porte al pubblico, domenica c'è il Messina

Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria di cuore in dieci: battuto 2-1 il CastrumFavara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

#Messina: intorno alle 14 di oggi un 78enne è morto a seguito di un incendio in un appartamento a Minissale. Le fiamme sarebbero iniziate in cucina, dove Pasquale Scimone stava cucinando e avendo alcune difficoltà a deambulare sarebbe stato travolto dal - facebook.com facebook