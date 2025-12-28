Corciano in lutto è morto il dottor Luigi Cucchia

Corciano piange la perdita del dottor Luigi Cucchia, scomparso nel giorno di Natale. Il medico, figura stimata e apprezzata nel territorio, ha dedicato molti anni alla comunità, offrendo competenza e umanità. Il sindaco Lorenzo Pierotti ricorda il suo ruolo di punto di riferimento per tanti cittadini, sottolineando il suo impegno e la sua disponibilità. La comunità si unisce nel cordoglio per questa significativa perdita.

Corciano in lutto per la morte del dottor Luigi Cucchia. Il medico è morto nel giorno di Natale. "Il dottor Luigi è stato per tanti anni un punto di riferimento prezioso per Corciano - spiega il sindaco Lorenzo Pierotti -: un medico competente, disponibile e umano, sempre pronto ad ascoltare e a.

