Lutto a Forino per la scomparsa di Frank D' Amato

A Forino si piange la scomparsa di Frank D'Amato, 55 anni, noto come meccanico e figura molto stimata nel paese. La notizia della sua morte ha colpito la comunità locale, dove era molto conosciuto e apprezzato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e vicini, che si sono riuniti per ricordarlo.

Si è spenta ogni speranza per Frank D'Amato, 55 anni, meccanico molto conosciuto e stimato nella comunità di Forino, in provincia di Avellino. L'uomo è deceduto nelle scorse ore presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da diversi giorni a causa delle gravissime ustioni riportate in seguito all'esplosione di una bombola di gas avvenuta nella sua abitazione. La tragedia si era consumata nel primo pomeriggio del 2 marzo, in via Forno. Secondo una prima ricostruzione, D'Amato era appena rientrato a casa quando, accendendo la luce, si sarebbe innescata la deflagrazione — verosimilmente provocata da un'elevata concentrazione di gas nell'ambiente.