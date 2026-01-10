Lutto a Forino e Avellino per la scomparsa di Rossana

La comunità di Forino e Avellino si trova a fronteggiare la perdita di Rossana Ciarla, scomparsa improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. Classe 1974, originaria di Forino e residente ad Avellino, Rossana aveva 49 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio tra familiari e amici, lasciando un vuoto in tutta la comunità.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.