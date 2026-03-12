L' Università di Perugia celebra il Dantedì con due appuntamenti al Centro linguistico d' ateneo

L'Università di Perugia organizza due eventi al Centro linguistico d'ateneo il 25 marzo alle 10.30 per celebrare il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera. La manifestazione si svolge presso via Enrico dal Pozzo 91 e vede la partecipazione di docenti e studenti che si riuniscono per ricordare il poeta. L'iniziativa si inserisce nel calendario annuale dedicato a Dante dal 2020.

Mercoledì 25 marzo alle ore 10.30, al Centro linguistico d'ateneo dell'Università degli Studi di Perugia (via Enrico dal Pozzo 91), verrà celebrato il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 celebra Dante Alighieri e la sua opera, con due eventi speciali. L'incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza e, in particolare, alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Filippo Fonio è professore associato all'Università Grenoble Alpes, dove codirige il centro di ricerca internazionale in Immaginario e socioantropologia.

