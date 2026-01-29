Università di Firenze il Centro per la Protezione civile di Ateneo a Niscemi per la frana

Geologi e tecnici dell’Università di Firenze sono a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per monitorare da vicino la frana che si è verificata domenica 25 gennaio. La frana ha creato una voragine lunga circa 4 chilometri sulla collina dove sorge il centro abitato, inghiottendo alcune case e preoccupando la popolazione. Le squadre stanno lavorando sul campo per capire cosa è successo e valutare i rischi futuri.

Incaricato di eseguire sopralluoghi e rilievi. "Un dissesto di dimensioni eccezionali" secondo il coordinatore Nicola Casagli Geologi e tecnici dell'Università di Firenze sono a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per monitorare la frana avvenuta domenica 25 gennaio, che ha provocato sulla collina in cui sorge il centro abitato una voragine lunga circa 4 chilometri e trascinato giù diverse case. Unifi opera dal 2005 come centro di competenza della Protezione Civile Nazionale, fornendo supporto tecnico-scientifico per le grandi emergenze legate a frane e vulcani. "Giunti sul posto insieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile – prosegue – ci siamo trovati di fronte a un fenomeno di proporzioni enormi, certamente una delle più grandi frane che io abbia mai visto in Italia in oltre trent'anni di carriera.

