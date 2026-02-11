L' Università di Perugia celebra le donne nella scienza

L'Università di Perugia ha celebrato le donne nella scienza con un evento dedicato alla giornata internazionale. Durante la cerimonia, è stato consegnato il premio

Donne sempre più impegnate in settori scientifici e all'avanguardia.L'Università degli studi di Perugia, nella giornata internazionale dedicata alle "donne nella scienza" ha voluto celebrare l'impatto femminile nel mondo scientifico e accademico consegnando il premio "Ursula Grohmann" alle classi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Questa mattina all’università di Catania si tiene un evento speciale per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La Manovra finanzia interventi significativi nel settore della scienza, delle tecnologie e dell’università.

L'Università di Perugia ha consegnato i premi Ursula Grohmann(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Consegnati nell'aula magna dell'Università degli Studi di Perugia, affollata di scolaresche, i premi Ursula Grohmann, una iniziativa organizzata dal Comitato unico di garanz ... msn.com

