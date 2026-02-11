L' Università di Perugia celebra le donne nella scienza

Da perugiatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Perugia ha celebrato le donne nella scienza con un evento dedicato alla giornata internazionale. Durante la cerimonia, è stato consegnato il premio

Donne sempre più impegnate in settori scientifici e all'avanguardia.L'Università degli studi di Perugia, nella giornata internazionale dedicata alle "donne nella scienza" ha voluto celebrare l'impatto femminile nel mondo scientifico e accademico consegnando il premio "Ursula Grohmann" alle classi.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Perugia Università

Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza all'università di Catania

Questa mattina all’università di Catania si tiene un evento speciale per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Scienza, Tecnologie e Università: ecco le misure previste nella Manovra

La Manovra finanzia interventi significativi nel settore della scienza, delle tecnologie e dell’università.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Perugia Università

Argomenti discussi: RE-BUILD: Formedil Perugia e KIMIA sul confronto Italia-Giordania; Due giorni di eventi dell’Università degli Studi di Perugia per celebrare le Donne in scienza; Facoltà medicina Terni, Consapevoli della situazione, comprendiamo il disagio. Avviato percorso per risolvere le problematiche; Università di Perugia, il MUR apre al dialogo sulla riforma dell’ateneo.

l università di perugiaDue giorni di eventi dell’Università degli Studi di Perugia per celebrare le Donne in scienzaL’Università degli Studi di Perugia, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026, organizza la settima edizione di ... perugiatoday.it

L'Università di Perugia ha consegnato i premi Ursula Grohmann(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Consegnati nell'aula magna dell'Università degli Studi di Perugia, affollata di scolaresche, i premi Ursula Grohmann, una iniziativa organizzata dal Comitato unico di garanz ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.