Blitz contro i rivali della Civitanovese Daspo in arrivo per i tifosi della Maceratese
In un clima di tensione e scontri tra le tifoserie, le autorità hanno deciso di adottare misure severe. La partita Maceratese-Chieti si disputerà a porte chiuse, mentre i tifosi maceratesi saranno esclusi dagli stadi per i prossimi quattro incontri. Un passo deciso per garantire la sicurezza e ristabilire l’ordine negli eventi sportivi della regione.
Macerata, 19 dicembre 2025 – La partita Maceratese-Chieti sarà a porte chiuse, con il divieto di trasferta per i tifosi maceratesi per i futuri quattro incontri di calcio. Lo ha stabilito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in una delibera, a cui ha fatto seguito il provvedimento emesso dal prefetto Giovanni Signer di chiusura di tutti i settori per domenica, in occasione del match. E sono scattati i Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive). La Polizia di Stato era intervenuta nella tarda mattinata di domenica scorsa, mentre si stavano verificando dei tafferugli a Civitanova nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
