Blitz contro i rivali della Civitanovese Daspo in arrivo per i tifosi della Maceratese

In un clima di tensione e scontri tra le tifoserie, le autorità hanno deciso di adottare misure severe. La partita Maceratese-Chieti si disputerà a porte chiuse, mentre i tifosi maceratesi saranno esclusi dagli stadi per i prossimi quattro incontri. Un passo deciso per garantire la sicurezza e ristabilire l’ordine negli eventi sportivi della regione.

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz contro i rivali della Civitanovese, Daspo in arrivo per i tifosi della Maceratese Macerata, 19 dicembre 2025 – La partita Maceratese-Chieti sarà a porte chiuse, con il divieto di trasferta per i tifosi maceratesi per i futuri quattro incontri di calcio. Lo ha stabilito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in una delibera, a cui ha fatto seguito il provvedimento emesso dal prefetto Giovanni Signer di chiusura di tutti i settori per domenica, in occasione del match. E sono scattati i Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive). La Polizia di Stato era intervenuta nella tarda mattinata di domenica scorsa, mentre si stavano verificando dei tafferugli a Civitanova nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Mima l'aeroplano e ridono della tragedia di Superga durante il derby: Daspo di un anno per quattro tifosi della Juve Leggi anche: 'Accampamento' di senzatetto in piazza, blitz della polizia locale: scattano 8 Daspo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maceratese, follia dei tifosi. Scorribanda a Civitanova e aggressione alla polizia. Pugno duro del prefetto; Raid punitivo dei tifosi della Maceratese a Civitanova. Assalto con aste, cinte e bottiglie. Ferito un agente, auto della polizia.... La Serie D torna in campo per la 17a giornata Teramo, blitz dei rivali per l’attaccante https://tinyurl.com/ysc22n2v - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.