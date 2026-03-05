Abruzzo a Torino 2026 | stand più grande e vendita diretta dei libri

La Regione Abruzzo ha annunciato una partecipazione più grande al Salone internazionale del libro di Torino 2026, con uno stand rinnovato e più ampio. Un incontro tra l’assessore Roberto Santangelo e gli editori locali ha portato alla definizione di uno spazio espositivo potenziato, che comprenderà anche la vendita diretta dei libri. La partecipazione è stata presentata come un passo importante per la promozione culturale regionale.

La Regione Abruzzo sta preparando una partecipazione rinnovata e più ambiziosa al Salone internazionale del libro di Torino 2026, con un incontro strategico tra l'assessore Roberto Santangelo e gli editori locali per definire uno spazio espositivo ampliato che includa la vendita diretta dei volumi. Questa iniziativa segna un punto di svolta rispetto all'edizione precedente, trasformando lo stand regionale da semplice vetrina in un hub commerciale attivo, sfruttando una dotazione finanziaria superiore per proiettare un'immagine dinamica dell'editoria abruzzese. Un salto qualitativo nella presenza regionale. Il percorso avviato dall'assessore alla Cultura si distingue nettamente dalla modalità operativa dello scorso anno, quando la regione aveva fatto il suo ritorno dopo quindici anni di assenza.