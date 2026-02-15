Enrica Bonaccorti ospite a La volta buona | Sto bene

Da lawebstar.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrica Bonaccorti ha dichiarato di sentirsi bene durante la sua ospitata a La volta buona, dopo aver affrontato un periodo di preoccupazioni per la salute. La conduttrice ha condiviso anche alcuni ricordi della sua lunga carriera in televisione e ha rivolto una stoccata a Antonella Elia, commentando il suo passato sul piccolo schermo.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio La volta buona, Enrica Bonaccorti: “Sto bene”. Poi, la ‘stoccata’ ad Antonella Elia Enrica Bonaccorti, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato a cuore aperto della sua salute, del suo passato televisivo e anche delle sue opinioni su Antonella Elia. Rassicurando il pubblico riguardo alla sua condizione di salute, la conduttrice ha risposto con un sorriso alla domanda su come stesse: “Me lo dico da sola, sto bene”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

enrica bonaccorti ospite a la volta buona sto bene

© Lawebstar.it - Enrica Bonaccorti ospite a La volta buona: “Sto bene”

Enrica Bonaccorti e l’abbraccio con Renato Zero, il retroscena a ‘La volta buona’

Durante il concerto di Renato Zero a Roma, l’artista si è fermato per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua vecchia amica.

Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti torna a parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti: Sto bene - La Volta Buona 12/02/2026

Video Enrica Bonaccorti: Sto bene - La Volta Buona 12/02/2026
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas; Enrica Bonaccorti, la frecciata ad Antonella Elia: A Non è la Rai mi faceva venire i nervi, Yvonne Sciò era la mia preferita. Verdiana?...; La volta buona, Enrica Bonaccorti: Sto bene. Poi, la 'stoccata' ad Antonella Elia; Enrica Bonaccorti: la battaglia contro il tumore al pancreas a ‘La volta buona’.

enrica bonaccorti ospite aEnrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas(Adnkronos) - Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, giovedì 12 febbraio, a La volta buona, come annuncia Caterina Balivo in apertura di puntata nel programma in onda su Raiuno. La conduttrice, 76 anni, ... msn.com

La Volta Buona, pagelle del 12 febbraio: la forza di Enrica Bonaccorti (9), confessione di Belen su Sanremo (8)La Volta Buona, pagelle del 12 febbraio: la forza di Enrica Bonaccorti nonostante la malattia e la confessione di Belen su Sanremo 2026. dilei.it