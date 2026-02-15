Enrica Bonaccorti ospite a La volta buona | Sto bene

Enrica Bonaccorti ha dichiarato di sentirsi bene durante la sua ospitata a La volta buona, dopo aver affrontato un periodo di preoccupazioni per la salute. La conduttrice ha condiviso anche alcuni ricordi della sua lunga carriera in televisione e ha rivolto una stoccata a Antonella Elia, commentando il suo passato sul piccolo schermo.

La volta buona, Enrica Bonaccorti: "Sto bene". Poi, la 'stoccata' ad Antonella Elia Enrica Bonaccorti, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato a cuore aperto della sua salute, del suo passato televisivo e anche delle sue opinioni su Antonella Elia. Rassicurando il pubblico riguardo alla sua condizione di salute, la conduttrice ha risposto con un sorriso alla domanda su come stesse: "Me lo dico da sola, sto bene".

Durante il concerto di Renato Zero a Roma, l’artista si è fermato per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua vecchia amica.

Enrica Bonaccorti torna a parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti: Sto bene - La Volta Buona 12/02/2026

