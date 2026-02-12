La Volta Buona pagelle del 12 febbraio | la forza di Enrica Bonaccorti 9 confessione di Belen su Sanremo 8

La puntata del 12 febbraio de La Volta Buona ha portato di nuovo in tv Enrica Bonaccorti, che riceve un bel 9 nelle pagelle. La conduttrice ha dimostrato tutta la sua forza, attirando l’attenzione del pubblico. Nel frattempo, Belen confessa di aver vissuto momenti intensi a Sanremo, merito di un 8 nelle valutazioni. La serata si conferma ricca di emozioni e di ritorni importanti.

La puntata del 12 febbraio de La Volta Buona riporta in tv un personaggio molto amato dal pubblico: Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha accolto l'invito di Caterina Balivo, sedendosi sul celebre divano per parlare della sua carriera insieme a tanti altri ospiti, da Giancarlo Magalli a Yvonne Sciò sino ad Antonella Elia. Fra racconti commoventi, aneddoti e confessioni che, ancora una volta, hanno reso avvincente e ricco questo appuntamento su Rai 1. Il sorriso splendido di Enrica Bonaccorti. Voto: 9. Enrica Bonaccorti era senza dubbio uno fra gli ospiti più attesi nello studio de La Volta Buona.

