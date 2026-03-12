Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. La sua carriera televisiva si è conclusa con questa perdita, lasciando un segno nel settore dello spettacolo. La sua ultima lezione, così come raccontano chi l’ha conosciuta, riguarda il coraggio e la gentilezza dimostrati nel corso degli anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della televisione.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas, segna molto più della fine di una carriera televisiva. Chi ha vissuto la televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta ricorda bene quel volto garbato, quell’eleganza discreta che sembrava appartenere a un’altra stagione del piccolo schermo, quando la popolarità non coincideva necessariamente con il clamore. Negli ultimi mesi Bonaccorti aveva scelto di raccontare pubblicamente la propria malattia. Lo aveva fatto senza retorica, con parole semplici ma profonde: parlava di un “letargo a occhi aperti”, di una sospensione emotiva più che di paura. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - L’ultima lezione di Enrica Bonaccorti: il coraggio gentile della televisione di ieri

Articoli correlati

È morta Enrica Bonaccorti, icona della televisione e della radio italianaConduttrice, attrice e autrice: una carriera lunga e poliedrica, dal successo in Rai agli impegni radiofonici e musicali, fino alla lotta contro il...

Addio a Enrica Bonaccorti, si è spenta la signora della televisione italianaIl mondo dello spettacolo e della cultura italiana si trova oggi ad affrontare un lutto profondo e improvviso.

Contenuti utili per approfondire Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: L’ultima lezione di Alessio prima di morire: Dì sempre che stai bene, sennò ti compatiscono; Gino Cecchettin a confronto con gli studenti della Cattolica: I ragazzi mi danno la forza; Gli studenti rientrati con un volo da Abu Dhabi, lacrime e applausi: Che paura, ora felici a casa; Il prof sboccato rientra i ragazzi non lo vogliono.

È morta Enrica Bonaccorti, regina di garbo, charme e di malinconia. Il successo in tv, i suoi quattro grandi amori, il legame speciale con Renato Zero e l’annuncio del ...Dalla carriera in tv con Pronto chi gioca al legame con Renato Zero fino all'annuncio del tumore al pancreas avvenuto nel 2025 ... ilfattoquotidiano.it

Roma, l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti: la dedica di Renato Zero sul palcoLa conduttrice Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni dopo una lunga malattia. Tra i momenti più toccanti, la dedica di Renato Zero e una richiesta sorprendente per il suo funerale. msn.com

La nota conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all'età di 76 anni. Da tempo lottava contro un tumore al pancreas. È stata il volto di numerosi programmi come "Non è la Rai", "Pronto, chi gioca" e "Italia Sera" https://l.euronews.com/yNRv - facebook.com facebook