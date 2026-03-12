È morta Enrica Bonaccorti icona della televisione e della radio italiana

È deceduta Enrica Bonaccorti, nota conduttrice, attrice e autrice italiana. La sua carriera si è sviluppata tra televisione e radio, con numerosi successi in Rai e coinvolgimenti nel settore musicale. Negli ultimi due anni ha affrontato una battaglia contro il tumore al pancreas. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Conduttrice, attrice e autrice: una carriera lunga e poliedrica, dal successo in Rai agli impegni radiofonici e musicali, fino alla lotta contro il tumore al pancreas negli ultimi due anni. È scomparsa a 76 anni Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di testi musicali. La notizia è stata annunciata su X dal direttore del Tg5, Clemente Mimun. Negli ultimi due anni Bonaccorti aveva combattuto contro un tumore al pancreas, una battaglia che aveva condiviso solo in parte sui social e in alcune interviste televisive. Nata nel mondo dello spettacolo come attrice di teatro, cinema e prosa, Bonaccorti ha raggiunto il grande successo negli anni Ottanta con programmi Rai come Italia sera e Pronto, chi gioca?, e successivamente ha lavorato a Fininvest conducendo anche la prima edizione di Non è la Rai.

