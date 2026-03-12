In un'intervista recente, una donna rivela alcuni dettagli della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e della moda. Ricorda le tenerezze sulla sua 500 con Renato Zero e Placido, e racconta di aver dato consigli sull’amore alle ragazze di Non è la Rai. Inoltre, parla della sua vergogna per il seno, che si fece ridurre, e di un imbarazzo durante le riprese di un servizio fotografico per Playboy.

Ripubblichiamo l'intervista di Giovanna Cavalli a Enrica Bonaccorti, già pubblicata il 5 aprile 2024. La presentatrice è morta oggi, 12 marzo, all'età di 76 anni. Aveva un tumore al pancreas. A spasso sulla Rolls-Royce con Renato Zero.«Ce l’aveva prestata un amico, giravamo per Roma tutti vestiti di nero, cappelli da cowboy. Prendemmo la Cristoforo Colombo, guidavo io. Abbiamo tamponato. Disperati, volevamo farla riparare di nascosto, ma non avevamo una lira, abbiamo dovuto confessare, il proprietario ci perdonò». Inseparabili.«Ci eravamo conosciuti a piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni. Passavamo così le giornate, aspettando il miracolo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'ultima intervista | «Le tenerezze sulla mia 500 con Renato Zero e Placido. Alle ragazze di Non è la Rai davo consigli sull'amore»

