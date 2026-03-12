La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti ha attirato l’attenzione dei media per molti anni, coinvolgendo personaggi noti come Renato Zero e Michele Placido. Le sue relazioni sono state spesso al centro di articoli e cronache, diventando oggetto di discussione pubblica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui momenti o le tempistiche di queste storie.

La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti ha riempito le pagine delle riviste scandalistiche per molti anni. Icona del cinema e della televisione degli anni '70 e '80, il suo nome è stato accostato a quello di famosi attori e personaggi pubblici ma il suo cuore ha battuto profondamente per pochi. La storia con Renato Zero. Enrica Bonaccorti non ha mai fatto mistero di avere avuto una relazione lunghissima,diventata poi amicizia, con Renato Zero negli anni '70,all'inizio delle loro carriere. "Ci eravamo conosciuti a piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni. Passavamo così le giornate, aspettando il miracolo. Con Renato mi si era sciolto il cuore, sentivo che dentro aveva una forza esplosiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Renato Zero a Michele Placido: gli amori di Enrica Bonaccorti

Leggi anche: Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica"

È morta Enrica Bonaccorti, regina di garbo, charme e di malinconia. Il successo in tv, i suoi quattro grandi amori, il legame speciale con Renato Zero e l’annuncio del tumore al pancreasFantasticava di scrivere una nuova canzone e di vincere Sanremo, magari già il prossimo anno ma alla fine il tumore al pancreas ha spezzato i sogni...

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti

Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a RomaUn abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, dopo un tumore al pancreas. Lo scorso 25 gennaio Renato ... adnkronos.com

Renato Zero a Torino: tre ore d’amore con i suoi sorciniÈ arrivata a Torino la tappa dell'attesissimo tour L’ora zero di Renato Zero, uno spettacolo che prende il nome dall’ultimo album ... zipnews.it

