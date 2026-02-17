La complessità dell' animo umano tramite l' arte Giò Cucchiara in mostra a Brindisi

Giò Cucchiara, artista siciliano noto per i suoi disegni a grafite e carboncino, espone le sue opere a Brindisi dal 16 al 21 febbraio, dopo aver ricevuto un riconoscimento nazionale per la sua capacità di rappresentare le emozioni più profonde dell’animo umano. La mostra si svolge nella sede dell’associazione culturale Alibi, in via Conserva 30, e presenta una serie di lavori che esplorano la complessità delle emozioni e dei sentimenti attraverso dettagli realistici e intensi.

BRINDISI - L’associazione culturale Alibi ha aperto nella sede di via Conserva n.30 dal 16 fino al sabato 21 febbraio, una mostra personale di Giò Cucchiara, pittore siciliano contemporaneo ed artista noto in tutta Italia per la straordinaria bravura dei suoi disegni a grafite e carboncino. Per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Anche RIta Cucchiara tra i Personaggi dell'Anno di ANSA, "Volto umano dell'AI" Rita Cucchiara, professoressa di ingegneria informatica e recentemente eletta rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stata riconosciuta come uno dei Personaggi dell’Anno 2025 di ANSA. Colpa, potere, memoria e inganno: Buscaglia scava nell’animo umano In questo testo si esplorano tematiche profonde come colpa, potere, memoria e inganno, analizzando i meccanismi che influenzano l’animo umano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La complessità dell'animo umano tramite l'arte, Giò Cucchiara in mostra a Brindisi; Ultima notte da poveri: l’ironia e l’amarezza di Aramburu indagano le contraddizioni umane; Maurizio de Giovanni: Indagine sui mille volti del sentimento amoroso; I ritratti dei folli: quando Géricault diede un volto alla follia. La (para)normale complessità dell’animo umano: arriva in streaming su MYmovies la seconda stagione di UFOsCon i 12 episodi della seconda stagione – ora online sulla piattaforma streaming MYmovies ONE – la serie francese UFOs eleva il proprio gioco narrativo e travolge gli spettatori con un turbinio di ... repubblica.it Francesca Comencini: Ho raccontato le donne delle Fosse Ardeatine per spiegare la complessità dell’animo umanoDal palcoscenico al grande schermo. La regista Francesca Comencini presenta Tante facce della memoria, in sala sabato alla Festa del Cinema di Roma, docufilm che racconta la vita di sei donne, ... huffingtonpost.it Agenzia onoranze funebre Pantalena Cucchiara facebook