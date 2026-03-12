Lukaku e De Bruyne verso l’addio a fine stagione? A chi spetterà la decisione finale

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono al centro di voci riguardanti il loro possibile addio al Napoli a fine stagione. Entrambi i giocatori belgi, arrivati con grandi aspettative, hanno affrontato una stagione segnata da problemi fisici che ne hanno influenzato le prestazioni. La decisione finale sulla loro permanenza spetta alle rispettive società e ai giocatori stessi.

Il futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne al Napoli resta avvolto da diversi interrogativi. I due giocatori belgi, arrivati con grandi aspettative, hanno vissuto una stagione complicata a causa dei ben noti problemi fisici. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la società e lo staff tecnico valuteranno con attenzione la situazione nei prossimi mesi. Entrambi hanno un contratto valido fino al 2027, ma le prestazioni e le condizioni fisiche potrebbero influenzare le scelte per il futuro. Il futuro di Lukaku e De Bruyne al Napoli. La stagione del Napoli ha portato con sé riflessioni importanti sulla rosa e sulle prospettive dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

