Samuele Bersani racconta di aver venduto magliette ai concerti di Lucio Dalla e di aver ricevuto in regalo un Maggiolone, che poi si riprese quando rifiutò di partecipare a Sanremo. La sua storia include anche momenti di vita a Bologna, legami con la musica e con la famiglia, elementi che definiscono il suo percorso personale e artistico. Bersani condivide dettagli della sua carriera e delle sue esperienze di vita.

Bologna, 10 marzo 2026 – Samuele Bersani a 360 gradi: la vita, la musica, la famiglia, l'amore, Lucio Dalla, la sua Bologna. Novanta minuti, come una partita di calcio: racconta se stesso al teatro Duse di Bologna, a colloquio con il presidente di Illumia, Marco Bernardi, davanti a centinaia di persone di ogni età, che applaudono il cantautore romagnolo, bolognese d’adozione, 55 anni, ormai ben più della metà del suo percorso, musicale e umano, trascorso sotto le Due Torri. La serata era intitolata ‘Chiedimi se sono felice’, film del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo; Bersani firmò la colonna sonora. Una serata intensa dove Samuele si è messo a nudo, ha mosso e commosso il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samuele Bersani: “Vendevo magliette ai concerti di Lucio Dalla, mi regalò un Maggiolone e se lo riprese quando dissi di no a Sanremo”

