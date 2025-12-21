A Lucignano, Juri Sicuranza ricopre attualmente il ruolo di sindaco facente funzioni, dopo il completamento del passaggio di consegne a seguito dell’elezione di Roberta Casini in Regione. La situazione conferma la continuità amministrativa nel Comune, assicurando stabilità e continuità nella gestione locale.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – . Emozione e continuità nella seduta prenatalizia del Consiglio comunale: «Non un addio, ma un nuovo inizio per Lucignano» Nella seduta prenatalizia del Consiglio comunale di Lucignano, è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla guida del Comune: a seguito dell’elezione di Roberta Casini in Consiglio regionale, Juri Sicuranza, fino a oggi vicesindaco, assume il ruolo di sindaco facente funzioni nel pieno rispetto della normativa vigente: l’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in Regione

Leggi anche: Lucignano, Juri Sicuranza nuovo sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta Casini in consiglio regionale

Leggi anche: Tre aretini in Regione, Casini e l'addio al Comune. Così le elezioni a Lucignano e l'attesa per la direzione Pd

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lucignano guarda già al dopo Casini. Sicuranza e Cresti si preparano - Roberta Casini, sindaca per tre mandati e volto simbolo della Valdichiana, è pronta a sedere tra i banchi del Consiglio regionale della Toscana. lanazione.it

Lucignano, Casini ha scelto. Frasconi e Cresti new entry - Ieri mattina la sindaca Roberta Casini ha presentato la sua squadra durante la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. lanazione.it

#Lucignano, Juri Sicuranza nuovo #sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta #Casini in #consiglio regionale #politica #Arezzo x.com

Lucignano, Juri Sicuranza è il nuovo sindaco facente funzioni - facebook.com facebook