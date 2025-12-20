Lucignano Juri Sicuranza nuovo sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta Casini in consiglio regionale
LUCIGNANO – Nella seduta prenatalizia del consiglio comunale di Lucignano, è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla guida del Comune: a seguito dell’elezione di Roberta Casini in consiglio regionale, Juri Sicuranza, fino a oggi vicesindaco, assume il ruolo di sindaco facente funzioni nel pieno rispetto della normativa vigente: l’articolo 53 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 2672000) stabilisce infatti che, in caso di cessazione dalla carica del sindaco per incompatibilità o decadenza, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale, restando in carica fino alle nuove elezioni, durante le quali il vicesindaco assume le funzioni del sindaco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
