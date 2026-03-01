Il derby tra Lucchese e Massese si avvicina e rappresenta una partita chiave per la corsa alla fuga in classifica. Sergio Pirozzi ha rivolto un messaggio ai giocatori rossoneri, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di evitare distrazioni prima dell’incontro. La partita si gioca con l’obiettivo di ottenere un risultato che potrebbe influenzare significativamente le posizioni in classifica.

Messaggio ai. naviganti rossoneri da parte di Sergio Pirozzi, alla vigilia del derby contro la Massese: nessun calo di tensione e di attenzione, perché la posta in palio è altissima. Su questo terreno, il trainer è, però, tranquillo. "Questo è un gruppo – ha spiegato – che sin dall’inizio ha dimostrato di aver avuto gli approcci giusti quasi sempre. I cinque punti sulla seconda, non è che sono quindici, per cui testa, gambe e cuore, come dico io, perché ci sono ancora da affrontare altre sette “finali” prima di cantare vittoria". Giusto, insomma, rimanere concentrati su una gara, oltretutto, piena di insidie. "Andiamo ad incontrare una squadra che, nelle ultime cinque partite, è imbattuta – ha aggiunto Pirozzi –, frutto di una vittoria importante a San Giuliano e quattro pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il derby per la fuga. Pirozzi: "Sarà duro, guai distrarsi"

Lucchese - Il nuovo derby. Pirozzi potrebbe cambiarePrima del turno di domenica scorsa, il discorso promozione sembrava riguardare Lucchese, Zenith Prato e Viareggio.

Leggi anche: Basket - serie "dr1» maschile. Libertas: derby esterno oggi contro il Vela. Piochi: "Testa-coda insidioso, guai distrarsi»

Contenuti utili per approfondire Lucchese.

Temi più discussi: La Lucchese torna in campo: un derby per riallungare a +8; La Lucchese torna in campo: un derby per riallungare a +8; Le Mura Spring, derby a Livorno contro Pielle; Serie D, gir. E. Derby in vista per il Tau Altopascio: le parole di mister Ivan Maraia verso il match con il Seravezza Pozzi.

Lucchese - Il personaggio. Riad: Pantera, voliamo ancoraAhmad Riad è diventato ben presto un idolo della tifoseria della curva Ovest. Lui che, con il suo carattere grintoso, ha conquistato tutti, segnando anche gol pesanti, come quello della gara d’andata ... lanazione.it

La Lucchese torna in campo: un derby per riallungare a +8Dopo la giornata di riposo, i rossoneri domenica (1 marzo) ospitano la Massese al Porta Elisa. È una delle ultime sette finali che separano la Pantera dall'obiettivo promozione in Serie D. Mister Piro ... noitv.it

La Lucchese Calcio torna in campo dopo il turno di riposo. Al Porta Elisa di Lucca domenica 1 marzo arriva la Massese, fischio d'inizio fissato per le ore 14:30. Alla vigilia del match le considerazioni del tecnico rossonero Sergio Pirozzi . - facebook.com facebook