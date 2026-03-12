Al Lucca Summer Festival si prepara un grande evento con la visita di Tom Jones, che a 85 anni continua a esibirsi sul palco. La sua presenza è annunciata come uno dei momenti principali della manifestazione, attirando l’attenzione di un pubblico vario. La sua carriera, lunga e ricca di successi, si traduce in un concerto che promette di essere un appuntamento imperdibile.

Ottantacinque anni e non sentirli: si dice spesso, ma nel caso di Tom Jones la frase fatta non è buttata lì per caso. Il leggendario cantante gallese sarà protagonista dell’unica sua data italiana al Lucca Summer Festival, martedì 28 luglio, in piazza Napoleone, a distanza di dieci anni dalla sua prima presenza. Da oltre sei decenni nella storia della musica, Tom Jones è una delle voci più potenti e riconoscibili di sempre. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha conquistato generazioni di pubblico grazie al suo timbro inconfondibile, alla presenza scenica carismatica e a un repertorio che continua a rimanere attuale nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Summer Festival. Tom Jones in arrivo

