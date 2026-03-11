Il 28 luglio, il cantante gallese Tom Jones sarà protagonista di un concerto a Lucca, nel suggestivo scenario di Piazza Napoleone, durante il Lucca Summer Festival. Si tratta di una delle poche apparizioni in Italia per l’artista, che esibirà il suo repertorio dal vivo davanti al pubblico toscano. Questo evento rappresenta l’unica data italiana del suo tour estivo.

La voce leggendaria di Tom Jones risuonerà presto nelle strade della Toscana. Il 28 luglio, l’artista gallese salirà sul palco di Piazza Napoleone per un appuntamento unico in Italia nell’ambito del Lucca Summer Festival. I biglietti per questo evento eccezionale diventeranno disponibili a partire dal 12 marzo alle ore 11.00. La vendita avverrà esclusivamente tramite il circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati. L’evento esclusivo: un solo concerto nel Bel Paese. Questa apparizione rappresenta un caso particolare nel calendario musicale nazionale. Si tratta dell’unica data italiana prevista per la tournée estiva del cantante. Non ci saranno altre tappe programmate nella penisola oltre a questa tappa toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tom Jones a Lucca: unico concerto in Italia

