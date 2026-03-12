Luca Carboni si è esibito questa sera al Palazzo dello Sport di Roma durante il concerto

"Avevo detto che se fossi tornato sul palco dopo tutto questo tempo avrei iniziato cantando Primavera - ha spiegato Luca Carboni che aperto il suo concerto "RIO ARI O Live" questa sera del Palazzo dello Sport della Capitale. La primavera è la rinascita, la bellezza di rinascere. Dopo quello che mi è successo, si può nascere un’altra volta”. Il cantautore bolognese dopo anni lontano dai palchi e una malattia che lo ha messo a dura prova e' tornato a celebrare 40 anni di carriera. Carboni, oggi 63 anni, ha affrontato nel 2022 un tumore ai polmoni: una diagnosi che aveva lasciato poche speranze. “Al primo impatto è stato molto drammatico... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Luca Carboni, magico ritorno sul palco a Roma: "Si può nascere un'altra volta"

