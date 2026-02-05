Luca Argentero sui figli | È un’età magica non so se sono un bravo papà

Luca Argentero si apre sui figli e ammette di vivere un’età magica con loro, anche se non è sicuro di essere un bravo papà. Quando parla della sua famiglia, lascia da parte il personaggio pubblico e si mostra più semplice e naturale, come un genitore normale.

Luca Argentero, bravo attore e papà modesto. Quando parla dei suoi figli sveste ogni maschera scenica, per assumere il ruolo di padre, il suo preferito. Ne ha parlato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ricordando con emozione quanto sia “magica” l’età che stanno vivendo la sua primogenita, Nina Speranza, e il piccolo Noè Roberto, entrambi nati dall’amore con Cristina Marino. Luca Argentero parla dei figli Nina Speranza e Noè Roberto. Anche se è sempre impegnatissimo sul set, tra Doc – Nelle tue mani e due nuovi lavori importanti – Avvocato Ligas e Motorvalley, entrambi di prossima uscita -, c’è sempre tempo per vestire i panni del padre innamorato. 🔗 Leggi su Dilei.it

