Solidarietà per la lotta ai tumori | a Cesena 137 persone si sono fatte ' Una piega per lo Ior'

Il 15 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro i Tumori Infantili, 137 persone a Cesena si sono radunate nel salone di un salone di bellezza per partecipare a “Una piega per lo Ior”. La raccolta fondi, organizzata per sostenere la lotta contro il cancro nei bambini, ha coinvolto anche altre città della Romagna, come Forlì e Riccione, dove numerosi volontari hanno offerto servizi di acconciatura a prezzi simbolici.

Oltre 1200 i partecipanti totali delle sette città della Romagna, più Argenta e Pesaro: circa 28.000 euro l'incasso complessivo della giornata Domenica 15 febbraio, Giornata mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini – più Argenta e Pesaro si sono idealmente unite sotto un'unica bandiera per un evento che univa bellezza e lotta contro il cancro: "Una Piega per lo Ior", maratona di solidarietà animata da più di 200 volontari chiamati dall'Istituto Oncologico Romagnolo a prestare per un giorno, in maniera del tutto gratuita, la propria professionalità.