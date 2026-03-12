Emergenza marginalità il bilancio del welfare cesenate | 244 persone assistite e nuovi progetti abitativi

A Cesenatico, sono state organizzate diverse riunioni tra enti e associazioni locali per analizzare la situazione delle persone più vulnerabili e in condizioni di grave marginalità. Finora, il welfare ha assistito 244 individui, mentre sono stati avviati nuovi progetti per l’accoglienza abitativa. L’obiettivo è confrontarsi sulle iniziative in corso e valutare eventuali miglioramenti nella tutela di queste fasce di popolazione.

Dal supporto post-ospedale di "Abitare di più" ai 30 posti letto di piazzetta Ravaglia per senza tetto. L'assessora regionale Mazzoni promuove il modello locale: "Fondamentale la prossimità" Una serie di incontri per confrontarsi con alcune realtà cesenati che operano a sostegno delle persone più fragili e in situazioni di grave marginalità. Oggi, giovedì, a Cesena la visita dell'assessora regionale al Contrasto alla povertà Elena Mazzoni, che si è aperta con un momento di confronto istituzionale con il sindaco Enzo Lattuca e all'assessora comunale ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. La visita di Mazzoni, dopo quella di Rimini e Bologna, si inserisce in un percorso di conoscenza dei servizi locali impegnati nel contrasto alle povertà e nella costruzione di politiche di inclusione.