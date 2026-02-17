La carica dei 1.442 a Dortmund | una trasferta tra i colori del carnevale e libertà di movimento

Il carnevale ha portato 1.442 tifosi italiani a Dortmund, creando un’atmosfera vivace e colorata tra cori e bandiere. Questa grande affluenza ha reso più difficile muoversi nel centro cittadino, dove la festa si è mescolata alle strade affollate. Molti visitatori hanno approfittato della giornata per assistere alle partite e partecipare agli eventi, vivendo un’esperienza intensa tra musica e allegria.

Dortmund (Germania). Partiamo dalle cose più brevi. Cosa c'è da vedere a Dortmund e dintorni? Sostanzialmente, poco o nulla. Il museo del calcio tedesco in centro città, lo stadio, qualche vecchia miniera aperta visitabile e raggiungibile con i mezzi, come quella dello Zollverein ad Essen, vicina a Gelsenkirchen, dove ha sede lo Schalke 04 che a quelli del Borussia piace poco e dove Sead Kolasinac ha iniziato a giocare a calcio. Ecco, sì, per lui è aria di derby. Per il resto, i 1.442 tifosi atalantini attesi nel centro della regione della Ruhr non avranno granché da fare durante la giornata. Niente Tour Eiffel, niente lungomare e nemmeno musei del cioccolato o patatine fritte.