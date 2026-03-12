L' opera morta? Vieni a uno dei miei concerti perfino Andrea Bocelli rimprovera Chalamet

Durante un evento musicale, un artista ha invitato il pubblico a partecipare a uno dei suoi concerti, commentando in modo diretto l’arte dell’opera. Andrea Bocelli ha risposto alle dichiarazioni critiche rivolte all’opera e al balletto, ritenute “arti morte” da un noto artista. Contestualmente, il Maggio Musicale Fiorentino ha reagito con commenti ironici alle affermazioni contro queste forme d’arte.

