Virginia Bocelli | l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea Bocelli

Ha solo tredici anni, ma un percorso artistico già avviato tra musica, televisione e palcoscenici internazionali. Virginia Bocelli, figlia minore del tenore Andrea Bocelli e di Veronica Berti, si affaccia al mondo dello spettacolo seguendo una strada che intreccia studio e talento. La giovane artista compirà 14 anni il prossimo 21 marzo e, nonostante l’età, ha già costruito un curriculum che spazia dal conservatorio alla recitazione.Leggi anche: Tensione al pronto soccorso: attore di Mare Fuori bloccato dai carabinieri Cresciuta in una famiglia dove la musica è parte integrante della quotidianità, Virginia ha iniziato a studiare pianoforte a soli tre anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Virginia Bocelli, figlia di Andrea, nel cast di “Mare Fuori”Dal 2020 a oggi la serie “Mare fuori” ha registrato 490 milioni di visualizzazioni.

Il countdown è finito: Mare Fuori 6 torna su RaiPlay. Quale sarà il destino di Rosa Ricci Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova stagione e sulle new entry come Virginia Bocelli https://ebx.sh/9ywEhw facebook