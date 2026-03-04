Chi è Virginia Bocelli l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea Bocelli

4 mar 2026

Virginia Bocelli, 13 anni, è la figlia minore di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Diplomata al conservatorio, ha iniziato la carriera con un ruolo in Doc - Nelle tue mani 2. Attualmente, fa parte del cast di Mare Fuori 6, interpretando il personaggio di Stella.

Virginia Bocelli, figlia di Andrea, nel cast di “Mare Fuori”Dal 2020 a oggi la serie “Mare fuori” ha registrato 490 milioni di visualizzazioni.

Mare Fuori 6: Virginia, figlia di Bocelli, entra nel cast"E' stato un onore avere l'opportunità di far parte di questo progetto" ha detto Virginia Bocelli, figlia del noto compositore, in merito al nuovo...

Virginia Bocelli nel cast di Mare Fuori 6, chi è Stella, la nuova ragazza della sesta stagione

