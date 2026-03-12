Ladro ucciso durante un furto in casa nel Varesotto | arrestato il terzo presunto complice

Il 14 gennaio scorso, tre persone hanno tentato un furto in una villa di Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Durante l’episodio, un ladro è stato ucciso e un altro è stato arrestato. Un terzo presunto complice è stato fermato successivamente. La polizia ha confermato i dettagli dell’intervento e le azioni dei coinvolti durante il tentativo di furto.

I fatti risalgono al 14 gennaio scorso quando in tre avevano messo in atto un tentativo di furto all'interno di una villa di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Una tentata rapina sfociata in aggressione quando il proprietario di casa, accortosi di cosa stava accadendo, era intervenuto per difendersi. Una prima violenta colluttazione tramutatasi in tragedia con il ferimento a morte del ladro, il 37enne Adamo Massa, colpito con un coltello dal proprietario di casa. Costituitosi il figlio 18enne il 4 febbraio scorso, nella giornata di mercoledì 11 marzo i carabinieri hanno individuato e arrestato quello che sarebbe stato il terzo complice, un uomo di 46 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per un altro furto in abitazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Barman ucciso dal vigile urbano, arrestato il presunto compliceUn 38enne residente a Spinea (Venezia) è stato arrestato perché ritenuto responsabile, in concorso, dell’omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo...

Spinea, giovane ucciso da un vigile urbano, arrestato il presunto compliceUn uomo di 38 anni residente a Spinea è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia perché ritenuto...

LADRO UCCISO DAL PROPRIETARIO DI CASA: I PARENTI FURIOSI DANNEGGIANO IL PRONTO SOCCORSO

Una raccolta di contenuti su Ladro ucciso

Temi più discussi: Il ladro è stato ucciso mentre rubava o mentre lavorava?; Ladro cade nel pozzo non custodito e muore: proprietario del terreno condannato a sei mesi; Tabaccaio uccide ladro, il complice: Volevo solo rubare delle sigarette; Trova un ladro dentro la sua auto intento a smontare pezzi (e lo fa arrestare).

Ladro ucciso durante un furto in casa nel Varesotto: arrestato il terzo presunto compliceI fatti risalgono al 14 gennaio scorso quando in tre avevano messo in atto un tentativo di furto all'interno di una villa di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Una tentata rapina sfociata in aggr ... torinotoday.it

Il ladro è stato ucciso mentre rubava o mentre lavorava?Bene e male sono convenzioni? A meno che non si abbia il coraggio di andare alla radice: il bene e il male trascendono l’umano, vanno oltre le sue forze. Perciò l’uomo deve tendere al bene ... tempi.it

Il ladro è stato ucciso mentre rubava o mentre “lavorava” A meno che non si abbia il coraggio di andare alla radice: il bene e il male “trascendono” l’umano, vanno oltre le sue forze. Perciò l’uomo deve “tendere” al bene - di Pier Paolo Bellini x.com

Foria di Centola, notte del furto finito in tragedia: un ladro ucciso. La ricostruzione della notte del 22 giugno scorso - facebook.com facebook