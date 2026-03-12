Lombardia | scatta l’allerta PM10 divieti da venerdì 13

Da venerdì 13 marzo 2026, diverse province della Lombardia entreranno in allerta per le polveri sottili PM10, dopo che i dati rilevati da Arpa mercoledì 11 marzo hanno segnalato il superamento dei limiti consentiti. Le misure di emergenza antinquinamento saranno applicate in conformità alle disposizioni in vigore. Le autorità hanno annunciato l’attivazione dei divieti previsti per limitare l’inquinamento atmosferico.

Le misure di emergenza antinquinamento scattano a partire da venerdì 13 marzo 2026 in diverse province della Lombardia, dopo che i dati Arpa del mercoledì 11 marzo hanno certificato il superamento dei limiti per le polveri sottili PM10. A Milano, Como, Lecco, Bergamo e Mantova entreranno in vigore i divieti di primo livello, mentre Lodi e Cremona applicheranno restrizioni più severe di secondo livello, includendo il blocco degli impianti a biomassa fino a 4 stelle. L’impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini sarà immediato: oltre ai vincoli sui veicoli Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel, la delibera regionale n. 5613 impone il divieto assoluto di spandimento dei liquami zootecnici, salvo tecniche di iniezione o interramento immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

