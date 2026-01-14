Limite Pm10 sforato scatta l' allerta arancione a Verona | divieti blocchi e deroghe

Da veronasera.it 14 gen 2026

A Verona, l’allerta arancione è stata attivata a partire da giovedì 15 gennaio a causa del superamento del limite di Pm10 registrato nella stazione del Giarol Grande. La misura comporta divieti, blocchi e deroghe per limitare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica. Le autorità monitorano costantemente la situazione e adottano le misure necessarie per ridurre le emissioni inquinanti sul territorio comunale.

Da domani, giovedì 15 gennaio, su tutto il territorio comunale di Verona scatta l'allerta arancione. La stazione fissa al Giarol Grande ha infatti registrato superamenti del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammimetro cubo.Entreranno dunque in vigore le nuove limitazioni al.

