Limite Pm10 sforato scatta l' allerta arancione a Verona | divieti blocchi e deroghe

A Verona, l’allerta arancione è stata attivata a partire da giovedì 15 gennaio a causa del superamento del limite di Pm10 registrato nella stazione del Giarol Grande. La misura comporta divieti, blocchi e deroghe per limitare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica. Le autorità monitorano costantemente la situazione e adottano le misure necessarie per ridurre le emissioni inquinanti sul territorio comunale.

