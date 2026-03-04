Pm10 ancora oltre i limiti prosegue l' allerta arancione a Verona | divieti e deroghe

A Verona l’allerta arancione per il PM10 rimane in vigore, con i limiti di qualità dell’aria ancora superati. La misura, avviata mercoledì 25 febbraio, continuerà fino al prossimo bollettino di Arpav, previsto per venerdì 6 marzo. Durante questo periodo sono in vigore divieti e deroghe per limitare l’inquinamento atmosferico.

In attesa del prossimo bollettino Arpav, previsto per venerdì 6 marzo, rimangono in vigore le nuove limitazioni al traffico previste dal recente aggiornamento del Piano di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera Prosegue l’allerta arancione a Verona, scattata mercoledì scorso 25 febbraio, che rimarrà attiva fino al prossimo bollettino Arpav, atteso e per venerdì 6 marzo. La stazione fissa al Giarol Grande ha infatti registrato ancora superamenti del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammimetro cubo. In particolare sono disposte restrizioni al traffico per numerose categorie di veicoli inquinanti, mentre restano attive deroghe per lavoratori, servizi essenziali, trasporto scolastico e mezzi meno impattanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

