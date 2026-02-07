Milano Cortina Lollobrigida e l’oro da mamma | Adesso un altro figlio

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. La 35enne di Frascati ha conquistato il primo posto e stabilito un record olimpico, regalando un successo importante alla sua carriera. Dopo questa medaglia, guarda già avanti e dice: “Adesso un altro figlio”.

(Adnkronos) – Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida si regala un compleanno speciale ai Giochi, con il trionfo nei 3000 metri del pattinaggio velocità: trionfo e record olimpico, la 35enne atleta di Frascati si regala il massimo. Impossibile chiedere di più. Lollobrigida vince e festeggia avvolgendo il figlio Tommaso, nato a maggio 2023, nel tricolore. Un exploit da mamma, oltre ogni aspettativa. "Milano Cortina per me era un modo per mostrare alla gente che si può essere mamme e tornare più forti di prima: ho vinto una medaglia d'oro dopo essere diventata mamma quindi fare qualcosa del genere è possibile", dice.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

