Lollobrigida è leggenda! Oro anche nei 5000 metri | doppietta olimpica a Milano-Cortina

Francesca Lollobrigida ha vinto un altro oro a Milano-Cortina. Dopo aver dominato nei 3000 metri, si prende anche la vittoria nei 5000 con il tempo di 6:46. La sua doppietta olimpica conferma il suo talento e il suo status di vera leggenda dello sport italiano.

Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro ai Giochi 2026: dopo i 3000 metri trionfa anche nei 5000 in 6:46.17, battendo l’olandese Conijn di appena 10 centesimi. È la regina del pattinaggio di velocità. Francesca Lollobrigida completa una straordinaria doppietta olimpica a Milano-Cortina 2026. Dopo il successo nei 3000 metri con record olimpico, l’azzurra domina anche i 5000 metri chiudendo con il tempo di 6:46.17. Una gara tiratissima, decisa sul filo dei centesimi: l’italiana precede l’olandese Merel Conijn, seconda in 6:46.27, con un margine di appena 0"10. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggendaria Francesca Lollobrigida, nuovo oro sui 5.000 metri: è la Regina della Velocità alle OlimpiadiStraordinaria prova dell'azzurra nello speed skating sulla distanza dei 5 mila metri dove si è ripetuta, dopo l'oro sui 3 mila: doppia medaglia che lancia ... fanpage.it

