Alessandro Calista dimesso prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino | come sta

Da leggo.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Calista, l’agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’aggressione di sabato scorso a Torino. Per lui si prevedono circa venti giorni di prognosi. L’agente è stato colpito durante una manifestazione di sostegno al centro, ma ora sta meglio e sta recuperando in famiglia. La polizia indaga ancora sui dettagli dell’attacco.

Alessandro Calista, agente 29enne del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato brutalmente aggredito sabato 31 gennaio 2026 durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna. La prognosi è di venti giorni. Anche un altro poliziotto, intervenuto per salvare il collega durante l’aggressione, è rimasto ferito. È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. I due agenti hanno condiviso la stessa stanza all’ospedale Molinette. Arrestato uno dei (presunti) aggressori Nel frattempo, le indagini hanno portato all’arresto di uno dei presunti aggressori di Calista: si tratta di un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, identificato grazie ai filmati dell’episodio. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandro calista dimesso prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a torino come sta

© Leggo.it - Alessandro Calista dimesso, prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino: come sta

Approfondimenti su Torino Polizia

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a Torino

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri. Meloni a Torino

Roma – Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato vittima di un’aggressione durante gli scontri di ieri a Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Polizia

alessandro calista dimesso prognosiAlessandro Calista dimesso, prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino: come staAlessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova, aggredito brutalmente ieri a Torino durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna è stato ... leggo.it

alessandro calista dimesso prognosiTorino, guerriglia al corteo per Askatasuna. Agente pestato, Meloni: È tentato omicidioDimesso il poliziotto aggredito a Torino, prognosi di 20 giorni E' stato dimesso dall'ospedale delle Molinette Alessandro Calista, l'agente di polizia del reparto mobile di Padova aggredito ieri a Tor ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.