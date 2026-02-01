Alessandro Calista dimesso prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino | come sta

Alessandro Calista, l’agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’aggressione di sabato scorso a Torino. Per lui si prevedono circa venti giorni di prognosi. L’agente è stato colpito durante una manifestazione di sostegno al centro, ma ora sta meglio e sta recuperando in famiglia. La polizia indaga ancora sui dettagli dell’attacco.

Alessandro Calista, agente 29enne del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall'ospedale Molinette di Torino dopo essere stato brutalmente aggredito sabato 31 gennaio 2026 durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna. La prognosi è di venti giorni. Anche un altro poliziotto, intervenuto per salvare il collega durante l'aggressione, è rimasto ferito. È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. I due agenti hanno condiviso la stessa stanza all'ospedale Molinette. Arrestato uno dei (presunti) aggressori Nel frattempo, le indagini hanno portato all'arresto di uno dei presunti aggressori di Calista: si tratta di un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, identificato grazie ai filmati dell'episodio.

