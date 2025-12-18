Sommer Inter il futuro può cambiare ancora | si valuta anche il rinnovo! Le condizioni e l’idea per la porta del prossimo anno

Sommer Inter potrebbe ancora scrivere il suo futuro sotto la guida nerazzurra. Con la stagione in corso, l’attenzione si concentra sul rinnovo del contratto del portiere svizzero, aprendo nuove possibilità per il prossimo anno. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola e definire il volto della porta interista anche nella prossima stagione. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità e le eventuali sorprese.

© Internews24.com - Sommer Inter, il futuro può cambiare ancora: si valuta anche il rinnovo! Le condizioni e l’idea per la porta del prossimo anno Inter News 24 Sommer Inter, il futuro può cambiare ancora: si valuta anche il rinnovo! L’ipotesi a sorpresa per il portiere svizzero. Mentre l’attenzione del mondo nerazzurro è focalizzata sulla conquista del primo trofeo stagionale a Riad, negli uffici di Viale della Liberazione si pianifica una delle transizioni più delicate per il futuro della rosa: quella tra i pali. La questione della porta dell’ Inter terrà banco per tutto il girone di ritorno, intrecciando le scadenze contrattuali con le ambizioni di crescita dei singoli. Il primo nodo da sciogliere riguarda Yann Sommer. L’affidabile estremo difensore svizzero, che proprio ieri ha spento 37 candeline, vedrà scadere il suo accordo con la Beneamata il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Inter, la porta del futuro parla italiano: Vicario torna un’idea forte per il dopo Sommer Leggi anche: Calciomercato Inter, nuova idea per la porta per i nerazzurri: il giocatore potrebbe essere seguito da vicino nel prossimo futuro. Le ultimissime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato Inter scelta fatta per il post-Sommer | tutto su Vicario! La sua volontà può essere decisiva. Inter, sfida a due per il post Sommer: Marotta anticipa le big - Yann Sommer saluterà probabilmente a fine stagione, aprendo la porta a un ricambio in porta per i nerazzurri: il primo nome resta quello dell’italiano Guglielmo Vicario, ma spunta l’alternativa ... spaziointer.it

Sommer è sicuro, ha già deciso cosa farà dopo l’Inter: annuncio sul futuro! - L'estremo difensore svizzero nerazzurro ha escluso una possibilità per il suo futuro professionale in seguito al ritiro. spaziointer.it

Inter, Sommer esce allo scoperto e annuncia il suo futuro! - Intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sommer ha colto l'occasione per fare chiarezza sul suo imminente ... fantamaster.it

Calciomercato, Weah in arrivo a Torino. La raffica di Gianluca Di Marzio

Ecco i possibili eredi di #Sommer per la porta dell’Inter Atubolu Caprile Maignan Vicario Chi vedreste meglio a difendere i pali nerazzurri nel futuro Dite la vostra nei commenti! - facebook.com facebook

#Sommer compie 37 anni, l' #Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di #Supercoppa e Seconda Stella" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.