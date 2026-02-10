Çelik fatica a rinnovare con la Roma il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero Schira

La Roma fatica a rinnovare il contratto di Zeki Çelik, che potrebbe partire a zero a fine stagione. Intanto, il Napoli si prepara a sferrare l’attacco e puntare sull’esterno turco senza dover pagare nulla. Juventus e Liverpool sono già pronte a inserirsi, aspettando solo la fine del suo attuale accordo. La situazione si fa calda e apre nuovi scenari di mercato per i club italiani e non solo.

Il mercato degli svincolati potrebbe diventare una grande occasione per diversi club italiani. Secondo Nicolò Schira, la Roma rischia di perdere Zeki Çelik a parametro zero, con Juventus e Liverpool già alla finestra. Intanto, anche Leon Goretzka è finito tra i nomi più caldi, con Tottenham e Milan interessati a un possibile colpo gratuito. Celik a parametro zero. Sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira rivela: “La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Çelik fatica a rinnovare con la Roma, il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero (Schira) Approfondimenti su Roma Napoli Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma. Il Napoli pensa a un colpo a parametro zero per la prossima estate Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Napoli Argomenti discussi: Celik, rinnovo in salita: la Juve può approfittarne. ELIKA LEATHER L’ELEGANZA DELLA PELLE INCONTRA IL DESIGN. Il modulo Elika, ispirato al volo elicoidale del seme dell’acero, si posa con decisione su un laccio in pelle morbida che circonda il polso. Il pavé di diamanti ne esalta il carattere scultoreo e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.