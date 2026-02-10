Çelik fatica a rinnovare con la Roma il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero Schira

Da ilnapolista.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma fatica a rinnovare il contratto di Zeki Çelik, che potrebbe partire a zero a fine stagione. Intanto, il Napoli si prepara a sferrare l’attacco e puntare sull’esterno turco senza dover pagare nulla. Juventus e Liverpool sono già pronte a inserirsi, aspettando solo la fine del suo attuale accordo. La situazione si fa calda e apre nuovi scenari di mercato per i club italiani e non solo.

Il mercato degli svincolati potrebbe diventare una grande occasione per diversi club italiani. Secondo Nicolò Schira, la Roma rischia di perdere Zeki Çelik a parametro zero, con Juventus e Liverpool già alla finestra. Intanto, anche Leon Goretzka è finito tra i nomi più caldi, con Tottenham e Milan interessati a un possibile colpo gratuito. Celik a parametro zero. Sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira rivela: “La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

199elik fatica a rinnovare con la roma il napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero schira

© Ilnapolista.it - Çelik fatica a rinnovare con la Roma, il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero (Schira)

Approfondimenti su Roma Napoli

Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma

La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma.

Il Napoli pensa a un colpo a parametro zero per la prossima estate

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Napoli

Argomenti discussi: Celik, rinnovo in salita: la Juve può approfittarne.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.