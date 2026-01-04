Lazio-Napoli Lobotka | Conte? Già sa come andranno le partite poi il messaggio per McTominay

Nel match tra Lazio e Napoli, Lobotka ha commentato l’approccio di Conte, affermando che l’allenatore già conosce l’esito delle partite. Il Napoli ha conquistato la vittoria grazie alle prestazioni di Spinazzola e Rrahmani, con un primo tempo decisivo. La seconda frazione è stata dedicata alla gestione del risultato, mantenendo il controllo e evitando rischi. Un successo che, secondo Conte, avrebbe potuto essere anche più ampio.

Il Napoli vince nel segno di Spinazzola e Rrahmani. Succede tutto nel primo tempo, col secondo tempo che è nel segno della gestione del vantaggio e del risultato, non subendo quasi mai pericoli e andando anche vicini a un possibile 3-0 che, a detta di Conte, sarebbe stato meritato. Tra le voci del post-partita c’è anche quella di Stanislav Lobotka. Lobotka nel post-partita: “Conte già sa come sarà la partita negli allenamenti”. Stan Lobotka ha parlato nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN. Le sue parole. Lobotka nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN Il segreto del successo del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, Lobotka: “Conte? Già sa come andranno le partite”, poi il messaggio per McTominay Leggi anche: Conte alza il muro: “Il Napoli primo dà fastidio”. Poi l’annuncio su Lobotka Leggi anche: Verso Napoli – Eintracht, Conte ha già scelto: la decisione su Lobotka e Spinazzola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lazio-Napoli, probabili formazioni: Lobotka, il regista perfetto per vincere; Lazio-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Le probabili formazioni di Lazio-Napoli (Serie A). Il Napoli vince contro la Lazio: Conte espugna l'Olimpico grazie a Spinazzola e Rrahmani - La domenica di campionato si apre con la gara tra la la squadra di Sarri e quella di Conte: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Lobotka: "Vittoria da squadra, che coppia con McT! Conte, entusiasmo e passione" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: "Vinciamo perché giochiamo da squadra, attacchiamo e difendiamo ... tuttonapoli.net

Lobtoka: "Il segreto del Napoli. Con McTominay mi trovo bene, Conte ci trasferisce energia" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. msn.com

Full-time: Lazio-Napoli 0-2 #napoli #lazio #ilmattino - facebook.com facebook

#Lazio 0-2 #Napoli : Amir Rrahmani! #LazioNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.