Abbandonato alla nascita e aggredito allo zoo Perché la storia del piccolo macaco Punch è diventata virale – Il video

Il video di Punch, il cucciolo di macaco abbandonato alla nascita e poi aggredito allo zoo di Ishikawa, ha fatto il giro dei social. La causa è la sua nascita inaspettata e il suo coinvolgimento in un episodio violento tra gli animali dello zoo. Le immagini mostrano il piccolo che cerca di trovare conforto tra le altre scimmie, mentre un adulto lo respinge con rabbia. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che si chiedono cosa possa aver portato a questa scena. La storia prosegue con un nuovo capitolo per Punch.

Punch-kun è un cucciolo di macaco giapponese (Macaca fuscata) di appena sei mesi, nato nello zoo di Ishikawa, in Giappone. È diventato virale sui social per via della sua storia, un po’ sfortunata. Abbandonato alla nascita dalla madre, dopo un parto particolarmente faticoso, l’esemplare sta lottando con non poca difficoltà per integrarsi nel branco. In uno dei tanti video in rete si vede un macaco più adulto che lo aggredisce, mentre lui cerca di rifugiarsi dietro un peluche a forma di orango. Immagini che hanno scatenato indignazione e compassione, tanto che sui social, sono partiti anche hashtag di incoraggiamento tra cui #??????? (ovvero #TieniduroPunch).🔗 Leggi su Open.online

