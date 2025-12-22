La Festa dello Struppolo riceve il marchio ‘Sagra di Qualità’ UNPLI: riconoscimento al lavoro dei volontari e alla tradizione del territorio. La Pro Loco di San Salvatore Telesino annuncia con grande orgoglio l’attribuzione alla Festa dello Struppolo del marchio “Sagra di Qualità” conferito dall’UNPLI, a seguito della positiva valutazione effettuata dagli ispettori nei mesi scorsi. Il riconoscimento, ufficializzato in questi giorni, avrà validità a partire dall’edizione 2026. Si tratta di un risultato che premia un percorso lungo, serio e coerente, costruito nel tempo attraverso un lavoro quotidiano e silenzioso, svolto con passione e senso di responsabilità verso la comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino riconosciuta “Sagra di Qualità” dall’UNPLI

Leggi anche: Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto

Leggi anche: Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

‘Tante belle cose’ con Francesco Cicchella per la sua prima volta a Benevento.

Struppolo, «vanti» e peperoni: il gusto celebra il territorio - Farina, olio extravergine di oliva, uova sale, pepe e tanto lavoro per «aprire» l'impatto e farlo lievitare grazie all'introduzione dell'aria. ilmattino.it

Roma, al Santuario di San Salvatore in Lauro la Festa di San Pio da Pietrelcina: eventi dal 13 al 23 settembre - Il Santuario di San Salvatore in Lauro, situato nel cuore di Roma, si prepara a celebrare la Festa di San Pio da Pietrelcina, che si celebrerà dal 13 al 23 settembre 2024. ilmessaggero.it

A San Salvatore in Lauro la Festa di San Pio da Pietrelcina dal 13 al 23 settembre - Come da tradizione consolidata ormai da più di vent'anni, dal 13 al 23 settembre si celebra a Roma la Festa in onore di Padre Pio. rainews.it

Un bel regalo di Natale per la Pro Loco San Salvatore Telesino, per i volontari, per l'Amministrazione Comunale, per le varie attività commerciali e per tutti coloro che ci hanno dato una mano nella organizzazione della Festa Dello Struppolo 2025. Grazie a @u - facebook.com facebook