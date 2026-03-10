A soli 9 anni, Max Alexander ha fatto il suo debutto come stilista alla Paris Fashion Week. Prima di questo, aveva presentato un manichino di cartone, e in passato aveva sfilato a Denver. Ora si trova sul palcoscenico più ambito del settore, dove ha mostrato il suo talento tra abiti e passerelle. La sua presenza in un evento così importante ha attirato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Del resto, quando abbiamo intervistato Max Alexander per la prima volta, circa due anni fa, stava bruciando le tappe ad un ritmo sbalorditivo. Sua mamma, Sherri Madison, ci aveva raccontato come aveva creato il suo primo vestito dal nulla, su un manichino di cartone, alla tenera età di quattro anni. Come aveva iniziato a prendere lezioni di cucito da alcune sarte locali e come, solamente poco più tardi, era stato chiamato a partecipare alla sua prima sfilata di moda a Denver. «Per lui l'età non conta, nella sua testa non c'è differenza tra quello che fa lui e il lavoro di altri designer, magari più grandi» racconta lei.

© Vanityfair.it - A soli 9 anni, Max Alexander debutta come stilista alla Paris Fashion Week

