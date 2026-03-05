Iran-Stati Uniti il ‘giallo’ dell’F-15 Teheran | Lo abbiamo abbattuto

L'Iran ha dichiarato di aver abbattuto un aereo F-15 degli Stati Uniti, segnando il sesto giorno di conflitto tra i due paesi. L'evento è stato annunciato ufficialmente da Teheran, che ha confermato l'incidente senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia si aggiunge alle tensioni in corso e rappresenta un nuovo episodio nel proseguire delle ostilità tra le due nazioni.

(Adnkronos) – L'Iran annuncia l'abbattimento di un F-15 degli Stati Uniti nel sesto giorno di guerra. I Pasdaran rivendicano di aver abbattuto un caccia nel sudovest del paese e la notizia viene diffusa con enfasi dai media di Teheran. L'agenzia Tasnim, in particolare, afferma che i Guardiani della rivoluzione hanno utilizzato sistemi di difesa aerospaziale.

Leggi anche: Blackout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. L'ambasciata Usa: lasciare il Paese. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Stati Uniti affondano nave militare iraniana: «80 morti»

Guerra Usa-Iran, Teheran: «Colpita petroliera degli Stati Uniti nel Golfo». Droni iraniani contro aeroporto Azerbaigian. Il settore marittimo: Hormuz ora è zona di guerraLa guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una ... ilmessaggero.it

Picotti: «Con la guerra in Iran, gli Stati Uniti accumulano vantaggi negoziali sulla Cina»Le conseguenze della nuova guerra in Medio Oriente, scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele sull’Iran, sono molteplici e toccano diversi concetti affrontati dall’avvocato e saggista, nel suo u ... editorialedomani.it

