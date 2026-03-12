Lo chef bergamasco David Fiordigiglio in Vaticano | dona a papa Leone la sua Torta di Rose

Uno chef bergamasco, noto tra le star, si è recato in Vaticano e ha consegnato a papa Leone XIV una Torta di Rose. L’evento si è svolto a Lovere, il 12 marzo 2026, dove il giovane chef ha presentato il suo dolce come dono. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, con il chef che ha portato il suo capolavoro culinario davanti al Papa.

Lovere, 12 marzo 2026 – Il giovane chef dei vip accolto a Città del Vaticano: e per papa Leone XIV c'è un dolce regalo. David Fiordigiglio, il cuoco di Lovere, sul lago d'Iseo, noto anche per le sue apparizioni in tv alla trasmissione Rai "È sempre mezzogiorno", condotta da Antonella Clerici, aggiunge un nome eccellente (il più eccellente?) alla lista dei personaggi famosi che hanno potuto gustare le sue creazioni. Il pontefice Robert Francis Prevost, infatti, ha ricevuto nei giorni scorsi Fiordigiglio, ricevendo da lui in dono la Torta di Rose, una delle sue ricette "signature", rivisitata rispetto all'originale e perfezionata all'epoca del Covid, con l'impiego di vaniglia fatta arrivare appositamente da Mauritius, arcipelago con il quale il cuoco bergamasco fa la spola, lavorando per i Beachcomber hotel.